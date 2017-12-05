Гибридная армия РФ выжигает дома мирных жителей на Донбассе 152-мм артиллерией в Луганской области

05.12.2017 13:49

Российско-оккупационные войска били по мирному населению Луганской области из тяжелой артиллерии калибра 152 мм - зафиксированы последствия обстрела населенного пункта. Пресс-центр штаба антитеррористической операции на официальной странице в Facebook опубликовал фото последствий артиллерийского обстрела боевиками населенного пункта Врубовки Луганской области , передает dialog.ua.

Согласно сообщению штаба, незаконные вооруженные бандформирования вели обстрелы из артиллерии калибром 152 мм. "Такие преступные действия незаконных вооруженных формирований направлены на запугивание гражданских людей и свидетельствуют о грубых нарушениях минских договоренностей и целенаправленных действиях боевиков к дальнейшему обострению конфликта", - констатировали в пресс-центре АТО.