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Сознательно "утюжили" село: появились жуткие фото последствий обстрела боевиками ЛНР мирных жителей
В интернете обнародовали фотографии, на которых зафиксированы последствия обстрела боевиками "ЛНР" населенного пункта Врубовка, расположенного в 15 километрах от фронта. Соответствующие снимки размещены на странице "Отдельная горно-штурмовая бригада", передает apostrophe.ua.
"Вчера вечером, в 22:00, произошло то, от чего прифронтовые жители уже начали отвыкать. Тяжелая артиллерия "армии" ОРДЛО нанесла удар по мирному населенному пункту Врубовка, что находится в 15 километрах от фронта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел мирных жителей не был случайностью.
"Это был методический обстрел калибром 152 мм в течение 20 минут. Размеренно, снаряд за снарядом, они гладили село, которое, по нынешним меркам, находится в достаточно глубоком тылу. Более десятка осколочно-фугасных "подарков" легли непосредственно в жилую зону и на железнодорожный переезд, рядом с которым находится пассажирская станция "Венгеровка", - добавили в бригаде.
Уточняется, что в результате обстрела погибших и пострадавших среди мирных жителей нет.
Теги: Донбасс, ЛНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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