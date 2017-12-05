"Вернули честное имя боевому товарищу": боевики в Луганске открыли мемориальную доску Цыпкалову, сгинувшему "на подвале" у Плотницкого

05.12.2017 17:11

Члены террористической организации "ЛНР" открыли мемориальную доску в честь Геннадия Цыпкалова, так называемого председателя "совмина ЛНР". Об этом сообщают сепаратистские СМИ. Новая "власть" сегодня на "доме правительства" в Луганске открыла памятную доску Геннадию Цыпкалову, которого убили "сотоварищи" при инсценировке "госпереворота" осенью прошлого года, передает "Диалог.UA".

На мероприятии был замечен Алексей Карякин, первый "глава народного совета", которому пришлось сбежать из "ЛНР" по причине конфликта с экс-главарем "республики" Игорем Плотницким. По словам Игоря Корнета, "министра МВД", открытием мемориальной доски боевики "вернули честное имя боевому товарищу".

Ранее Корнет заявил, что Цыпкалов не покончил жизнь самоубийством, а умер "на подвале" от пыток. После этого в "генпрокуратуре" появился следователь, который вел дело Цыпкалова. Он подтвердил, что Цыпкалов умер от пыток, а именно был удушен.

До недавней "смены власти" в "ЛНР" в ходу была версия о том, что Цыпкалов совершил суицид, потому как осознал, насколько глубоки его преступные деяния.