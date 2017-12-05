- ВАЖНО! ООН с марта прекратит помощь Донбассу10:24
- Масштабный обмен пленными: в «ЛНР» сделали резонансное заявление07:36
- На Луганщине украинские военные попали под плотный минометный огонь у Майского и Новозвановки20:04
- ВСУ и террористы должны отвести силы в районе Станицы Луганской - Олифер рассказала подробности переговоров в Минске18:46
- Сознательно "утюжили" село: появились жуткие фото последствий обстрела боевиками ЛНР мирных жителей17:45
- "Вернули честное имя боевому товарищу": боевики в Луганске открыли мемориальную доску Цыпкалову, сгинувшему "на подвале" у Плотницкого17:11
- В будущем году РФ продолжит отправлять «гумконвои» на Донбасс16:51
- Украинская власть игнорирует Минские соглашения - В.Нимченко16:12
- Пенсий и соцвыплат жителей оккупированного Донбасса лишила Россия14:51
- Гибридная армия РФ выжигает дома мирных жителей на Донбассе 152-мм артиллерией в Луганской области13:49
"Вернули честное имя боевому товарищу": боевики в Луганске открыли мемориальную доску Цыпкалову, сгинувшему "на подвале" у Плотницкого
Члены террористической организации "ЛНР" открыли мемориальную доску в честь Геннадия Цыпкалова, так называемого председателя "совмина ЛНР". Об этом сообщают сепаратистские СМИ. Новая "власть" сегодня на "доме правительства" в Луганске открыла памятную доску Геннадию Цыпкалову, которого убили "сотоварищи" при инсценировке "госпереворота" осенью прошлого года, передает "Диалог.UA".
На мероприятии был замечен Алексей Карякин, первый "глава народного совета", которому пришлось сбежать из "ЛНР" по причине конфликта с экс-главарем "республики" Игорем Плотницким. По словам Игоря Корнета, "министра МВД", открытием мемориальной доски боевики "вернули честное имя боевому товарищу".
Ранее Корнет заявил, что Цыпкалов не покончил жизнь самоубийством, а умер "на подвале" от пыток. После этого в "генпрокуратуре" появился следователь, который вел дело Цыпкалова. Он подтвердил, что Цыпкалов умер от пыток, а именно был удушен.
До недавней "смены власти" в "ЛНР" в ходу была версия о том, что Цыпкалов совершил суицид, потому как осознал, насколько глубоки его преступные деяния.
Теги: Донбасс, Луганск, МВД, мемориальная доска, ЛНР, боевики, Плотницкий
- Известный журналист сообщил, что Плотницкий с семьей сбежал в Россию
- Плотницкому уже не до "республики": в "ЛНР" конфликт между ведущими группировками боевиков вышел на финишную прямую - выяснилось, кто и с кем опять "на ножах"
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"
- "С**и, вас надо на передок, чтобы вспомнили, что война идет. "МГБ" – лохи", – адепты Кремля взвыли после взрыва в оккупированном Луганске, в соцсетях волна проклятий и угроз
- Террористы поймали инвалида, объявив, что он «агент СБУ»
- Плотницкий все? У "Белого дома" в Луганске прогремел взрыв - командиры боевиков "ЛНР" стали на сторону Корнета
- ВАЖНО! ООН с марта прекратит помощь Донбассу10:24
- Масштабный обмен пленными: в «ЛНР» сделали резонансное заявление07:36
- В местах компактного проживания переселенцев отсутствует отопление и растут тарифы22:31
- На Луганщине украинские военные попали под плотный минометный огонь у Майского и Новозвановки20:04
- ВСУ и террористы должны отвести силы в районе Станицы Луганской - Олифер рассказала подробности переговоров в Минске18:46
- Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану18:04
- Сознательно "утюжили" село: появились жуткие фото последствий обстрела боевиками ЛНР мирных жителей17:45
- "Вернули честное имя боевому товарищу": боевики в Луганске открыли мемориальную доску Цыпкалову, сгинувшему "на подвале" у Плотницкого17:11
- В будущем году РФ продолжит отправлять «гумконвои» на Донбасс16:51
- Украинская власть игнорирует Минские соглашения - В.Нимченко16:12
- Порошенко призывает решить вопрос с изменением статуса Крыма12:48
- Зима не радует: когда Украину накроют дожди и пронизывающий ветер12:35
- В Госпродпотребслужбе рассказали, сколько отравы нашли на прилавках в Украине12:15
- Оккупанты вновь пришли с обысками к крымским татарам12:00
- Алексей Белый: Власть выдает рост цен за рост экономики11:47
- Саакашвили объявлен в росзыск по трем уголовным статьям11:45
- Саакашвили отказывается идти на допрос к следователям11:30
- ВОТ ЭТО ДЕНЬЖИЩИ! Новогодние тарифы украинских звезд11:15
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- СМИ: кровавая атака на майдан Саакашвили, бьют спящих без разбора10:42
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Употребление большого количества форели, сардин и селёдки защищает от слепоты - так показало исследование.09:48
- Как научиться засыпать за одну минуту19:25
- Когда больным в стационарах Украины не будут давать список лекарств18:20
- Лечение простуды в разных странах: народные рецепты17:10
- Нехватка каких продуктов провоцирует головную боль16:20
- Как избежать неудач? Приметы-предостережения на каждый день13:19
- Соцсети: у Донецка – бои, был слышен сильный взрыв
- Розенко сделал громкое заявление о пенсиях для переселенцев и жителей ОРДЛО
- Зарисовка из Донецка: как по больнице "ополченца" гоняли
- Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану
- Россия пойдет на уступки, а это уход из Донбасса и Крыма
- Штурм линии разграничения: озвучены новые сведения
- Воскресные очереди: соцсети сообщили о ситуации на донбасских КПВВ
- Пенсий и соцвыплат жителей оккупированного Донбасса лишила Россия
- Во время боя в районе Песок был ранен командир: опубликовано видео
- На оккупированном Донбассе появилась колонна бронетранспортеров и исчезли танки