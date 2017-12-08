Боевики "2 АК" расстреляли своих же

08.12.2017 13:12

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в связи с ротационными мерами командного состава в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) т. н. Армейских корпусов, российским оккупационным командованием введен режим прекращения огня до 11 декабря.



"В то же время, несмотря на низкую дисциплинированность и потерю управления командирами, боевики одной из частей 2 АК совершили обстрел из крупнокалиберного пулемета передовых позиций сил АТО. В результате под огонь попала диверсионно-разведывательная группа этой же части", - отмечается в сообщении.