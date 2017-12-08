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Архив - Луганская область

Больница Луганщины получила новое медоборудование

08.12.2017 16:30
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Больница Луганщины получила новое медоборудование

В рамках программы "Польская помощь", центральную горбольницу г. Рубежное (подконтрольная часть Луганщины) посетили советник Посольства Республики Польша в Украине Иоанна Юревич и эксперт Лидия Литвинчук. Приехали не с пустыми руками.

Гости передали лапароскопическую стойку для хирургического отделения операционного блока. По словам главного врача больницы, срок выздоровления человека после проведения хирургической операции ранее составлял 7-10 дней, а благодаря этому новому современному оборудованию будет 3-4 дня.



Теги: Донбасс, Рубежное, Луганская область, медицина
 
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