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Больница Луганщины получила новое медоборудование
08.12.2017 16:30
В рамках программы "Польская помощь", центральную горбольницу г. Рубежное (подконтрольная часть Луганщины) посетили советник Посольства Республики Польша в Украине Иоанна Юревич и эксперт Лидия Литвинчук. Приехали не с пустыми руками.
Гости передали лапароскопическую стойку для хирургического отделения операционного блока. По словам главного врача больницы, срок выздоровления человека после проведения хирургической операции ранее составлял 7-10 дней, а благодаря этому новому современному оборудованию будет 3-4 дня.
Теги: Донбасс, Рубежное, Луганская область, медицина
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