Из Северодонецка пришли отличные новости для переселенцев

08.12.2017 18:41

В Северодонецке (подконтрольная часть Луганщины, город, где сейчас базируется областная власть) планируют построить две девятиэтажки для внутренее перемещенных лиц.



Об этом шла речь на заседании рабочей группы по рассмотрению вопросов реализации мероприятий региональной целевой программы по поддержке и адаптации ВПЛ в Луганской области на 2017-2018 годы по обеспечению права на жилье таких лиц.



Во время заседания на рассмотрение присутствующих было выдвинуто предложение построить два девятиэтажных дома в Северодонецке. Их строительство должно обеспечить потребности ВПЛ.



Но для начала необходимо подготовить проектно-сметную документацию и документы по землеустройству территории.