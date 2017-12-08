- Важно для Донбасса: Парубий прояснил ситуацию с законом о деоккупации17:52
- Сорок авто из США отправлены зону АТО17:37
- Финансы для переселенцев: что заложили в бюджет на новый год17:21
- Как руководство ОРЛО издевается над местными жителями15:59
- На Луганщине у 52-летней женщины пропал 23-летний муж14:08
- Наблюдатели не могут найти танки в ОРДО13:58
- На Луганщине поймали рыночного вора13:25
- Ротация ударила по морально-психологическому состоянию оккупантов Донбасса13:15
- Оккупанты Донбасса собрали снайперов13:11
- В район Травневого прилетело 60 мин12:59
КПВВ "Станица Луганская": огромные очереди и важное объявление
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 8 декабря), Миссия продолжала фиксировать длинные очереди на контрольном пункте въезда-выезда возле Станицы Луганской.
В 12:50 на блокпосте, расположенном на подконтрольной правительству стороне к северу от моста в Станице Луганской, наблюдатели видели очередь из примерно 400 пешеходов, направлявшихся в подконтрольные правительству районы, а также около 200 пешеходов, ожидавших прохода в противоположном направлении.
На информационном стенде и на контейнере Международного комитета Красного Креста (МККК) наблюдатели видели объявление на русском языке с надписью: "ВНИМАНИЕ!!! 9–10 декабря планируется закрыть пункт пропуска "Станица Луганская". Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась провести ремонтные работы на мосту в пункте пропуска в Станице Луганской (Луганская область) при условии соблюдения режима тишины".
Кроме того, возле правительственного блокпоста и контейнера МККК команда СММ также видела громкоговорители и слышала, как на русском языке повторялось объявление о том, что "мост будет закрыт 9 и 10 декабря".
В 09:10 на блокпосте, расположенном на подконтрольной "ЛНР" стороне к югу от моста, наблюдатели видели очередь из примерно 2 000 пешеходов, направлявшихся в подконтрольные правительству районы, а также около 300 пешеходов, ожидавших прохода в противоположном направлении. В 12:30 на том же блокпосте они видели очередь из примерно 1 500 пешеходов, направлявшихся в подконтрольные правительству районы. Пребывая на блокпосте, наблюдатели также видели грузовик с деревянными стройматериалами и шестью рабочими.
Напомним, что Луганская областная государственная администрация сообщила о намерении украинской стороны попытаться 9 декабря в очередной раз начать работу КПВВ "Золотое".
Теги: Донбасс, пункт пропуска, Станица Луганская, КПВВ, СММ ОБСЕ
- На КПВВ "Станиця Луганська" наведуть порядок
- На Донбассе образовались огромные очереди
- За сутки КПВВ «Станица Луганская» пересекли 4360 человек
- Первый снег на КПВВ «Золотое»: обстрелы с утра и новый памятник
- Оцените красоту игры: в ДНР заявляют, что КПВВ "Зайцево" закрыт из-за... обстрелов со стороны ВСУ
- Он ждет своих хозяев на КПВВ "Зайцево"
- В Донецкой области прошло массовое разоружение18:02
- Важно для Донбасса: Парубий прояснил ситуацию с законом о деоккупации17:52
- Сорок авто из США отправлены зону АТО17:37
- Финансы для переселенцев: что заложили в бюджет на новый год17:21
- Новая технология от полиции охватила всю Донетчину17:03
- В Авдеевке изъяли более 2600 патронов и взрывчатку16:56
- В Мариуполе дети пограничников вывели на поле украинских футболистов16:34
- "Мариуполь" победил в матче без нарушений публичной безопасности16:15
- Как руководство ОРЛО издевается над местными жителями15:59
- В зоне АТО появились новые знаки15:51
- В Донецкой области прошло массовое разоружение18:02
- Важно для Донбасса: Парубий прояснил ситуацию с законом о деоккупации17:52
- Сорок авто из США отправлены зону АТО17:37
- Финансы для переселенцев: что заложили в бюджет на новый год17:21
- Новая технология от полиции охватила всю Донетчину17:03
- В Авдеевке изъяли более 2600 патронов и взрывчатку16:56
- В Мариуполе дети пограничников вывели на поле украинских футболистов16:34
- "Мариуполь" победил в матче без нарушений публичной безопасности16:15
- Как руководство ОРЛО издевается над местными жителями15:59
- В зоне АТО появились новые знаки15:51
- Диетологи объяснили, кому полезно есть фасоль13:40
- Пять фактов о пользе домашних животных10:10
- Здоровый ребенок — награда умным родителям09:47
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Почему нельзя делать вечернюю пробежку по городу – ответ ученых17:55
- Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона16:02
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Смертельное ДТП в Харькове: в организме Зайцевой нашли «сюрприз»
- Из зоны АТО пришли страшные вести
- В районе Верхнеторецкого грядет "большая кровь"
- Керченский мост достанется Киеву, - российский политик
- Госдеп США обозначил приоритеты политики в Украине: Тиллерсон заявил, что хочет сделать с Донбассом
- Киев не исключен: генерал назвал направление главного удара РФ по Украине
- Украинцев ждет незапланированный новогодний отпуск
- Кому биометрический паспорт выдадут бесплатно
- Как сегодня выглядит Донецкий железнодорожный вокзал
- Саакашвили с боевиками захватил комитет Верховной Рады Украины, - ГПУ