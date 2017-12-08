На Луганщине наградили волонтеров

08.12.2017 17:41

Сегодня, 8 декабря, в рамках ежегодной Всеукраинской акции "16 дней против насилия", в Луганской облгосадминистрации (базируется в Северодонецке) наградили 20 волонтеров.



Знаком отличия президента Украины "За гуманитарную участие в антитеррористической операции" были награждены волонтеры Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и Кременной.



Эту почетную миссию выполнила заместитель председателя Луганской ОГА Ольга Лишик.



Она выразила слова благодарности всем волонтерам, которые бескорыстно помогают военным, внутренне перемещенных лиц и жителям области, пострадавшим в результате боевых действий.