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На Луганщине наградили волонтеров
08.12.2017 17:41
Сегодня, 8 декабря, в рамках ежегодной Всеукраинской акции "16 дней против насилия", в Луганской облгосадминистрации (базируется в Северодонецке) наградили 20 волонтеров.
Знаком отличия президента Украины "За гуманитарную участие в антитеррористической операции" были награждены волонтеры Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и Кременной.
Эту почетную миссию выполнила заместитель председателя Луганской ОГА Ольга Лишик.
Она выразила слова благодарности всем волонтерам, которые бескорыстно помогают военным, внутренне перемещенных лиц и жителям области, пострадавшим в результате боевых действий.
Теги: Донбасс, Луганская область, волонтеры
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