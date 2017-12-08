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На Луганском направлении работал 120-мм калибр
За минувшие сутки, 7 декабря, оккупанты Донбасса 9 раз обстреляли опорные пункты Вооруженных Сил Украины на Луганском направлении.
"Во время огневых провокаций в районе населенных пунктов Валуйское, Зайцево, Крымское, Лобачево, Луганское, Новоалександровка и Станица Луганская боевики применяли гранатометы и стрелковое оружие. Отмечу, что враг целенаправленно и прицельно вел огонь в сторону наших позиций", - сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
В отличие от упомянутых населенных пунктов, в сторону защитников Троицкого боевики выпустили два минометных боеприпасов 120-калибра.
В 4 случаях, когда вражеские обстрелы составляли непосредственную угрозу жизни и здоровью украинских военнослужащих, подразделения ВСУ отвечали противнику шквальным огнем из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия. Кроме того, чтобы "успокаивали" противника огнем БМП.
Отметим, что на обновленной карте из зоны АТО появилось 10 горячих точек.
Стало известно, где вчера силы АТО понесли потери.
Теги: Донбасс, АТО, обстрелы, Луганское направление
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