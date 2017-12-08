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Архив - Луганская область

Расстрел Новоалександровки: СММ ОБСЕ зафиксировала пробоину

08.12.2017 14:45
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Расстрел Новоалександровки: СММ ОБСЕ зафиксировала пробоину

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 7 декабря), наблюдатели зафиксировали повреждения здания вследствие обстрела в с. Новоалександровка (подконтрольная часть Луганщины).

Представители Миссии обнаружили пробоину (длинной 1 м и шириной 0,8 м) в востоко-юго-восточном скате крыши здания бывшей гражданской администрации. Члены патруля определили, что повреждение образовалось недавно вследствие попадания снаряда, выпущенного из безоткатного орудия (СПГ-9) с восточного направления.

По словам 60‑летнего жителя, 5 декабря, около 23:00, он слышал 5 взрывов.

В отчете отмечается, что наблюдатели видели позиции Вооруженных сил Украины примерно в 100 метрах к западу от поврежденного дома.



Теги: Донбасс, Луганская область, обстрел, СММ ОБСЕ
 
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