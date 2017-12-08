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Взрывать Луганщину стали в 10 раз меньше
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 7 декабря), в Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, включая 66 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано около 600 взрывов.
Так, рано утром 6 декабря, находясь на восточной окраине подконтрольного правительству пгт Станица Луганская (16 км к северо-востоку от Луганска), наблюдатели слышали 50 взрывов неопределенного происхождения и огонь крупнокалиберного пулемета в 3 км к западу (по оценке, за пределами участка разведения).
Пребывая на южной окраине подконтрольного "ЛНР" с. Красный Лиман (30 км к северо-западу от Луганска) с целью содействия проведению и осуществления мониторинга технического обслуживания расположенных поблизости водозаборных станций, члены патруля Миссии слышали 10 взрывов неопределенного происхождения в 10 км к западу, 1 взрыв, оцененный как выстрел из безоткатного орудия (СПГ-9, 73 мм) в 1 км к западу, а также огонь из крупнокалиберных пулеметов в 1 км к северо-западу, 3 км к северо-востоку и 5 км к северо-западу. Ввиду этих нарушений режима прекращения ремонтная бригада Луганской водоснабжающей компании прекратила выполнение работ и покинула этот район.
Теги: Донбасс, Луганская область, взрывы, обстрелы, СММ ОБСЕ
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