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Горела подконтрольная Луганщина
09.12.2017 10:02
В с. Орехово-Донецкое (Новоайдарский район, подконтрольная часть Луганской области) произошел пожар в жилом доме.
Сообщение об огненном ЧП поступило 8 декабря в 14:31. По прибытию к месту вызова во время разведки спасателями Государственной пожарно-спасательной части №25 ГУ ГСЧС Украины в Луганской области было установлено, что горят пререкрытия жилого дома и летней веранды.
Пожар, причины которого устанавливаются, был локализован в 15:45 и ликвидирован в 16:49. Травмированных и погибших на не выявлено.
К ликвидации были привлечены 5 пожарных и 1 пожарная автоцистрена, сообщает сайт ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.
Теги: Донбасс, пожар, спасатели, Луганская область
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