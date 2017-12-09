Как руководство ОРЛО издевается над местными жителями

09.12.2017 15:59

Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) сообщила подробности срыва открытия КПВВ "Золотое".



В сообщении отмечается, что в период с 9 по 10 декабря КПВВ "Станица Луганская" будет закрыт в связи с проведением ремонтных работ. Учитывая насущные потребности жителей региона, украинская сторона СЦКК предложила осуществлять пропуск лиц через КПВВ "Золотое". Но главари ОРЛО в очередной раз заблокировали указанную инициативу и препятствуют даже временному открытию подготовленного КПВВ "Золотое"



"В то же время, так называемое "руководство" ОРЛО предложило абсурдный вариант - проезд через неконтролируемый пункт пропуска "Изварино", согласно которому луганчане будут вынуждены дважды пересекать государственную границу Украины и преодолевать расстояние более 250 километров, - отмечает Украинская сторона СЦКК. - Такое пренебрежительное решения руководителей боевиков может быть расценено только как издевательство над местным населением и полное пренебрежение их правами и интересами".

Напомним, что сегодня утром в контрольнх пунктах въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой области образовались большие очереди, а в ОРЛО устроили истерику из-за намерения украинской стороны открыть КПВВ "Золотое".