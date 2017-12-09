На Луганщине поймали рыночного вора

09.12.2017 13:25

Оперативники Северодонецкого отдела полиции (подконтрольная часть Луганщины) задержали 39-летнего местного жителя, который подозревается в совершении кражи на одном из рынков г. Северодонецк.



Злоумышленники украл электроинструменты и продукты питания из торгового контейнера.



По данному факту проводятся следственные действия в уголовном производстве открытом по ст. 185 УК Украины "Кража", сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.