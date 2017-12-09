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Архив - Луганская область

Пиротехники уберегли Луганщину от 5 трагедий

09.12.2017 10:29
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Пиротехники уберегли Луганщину от 5 трагедий

За прошедшие сутки, 8 декабря, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 1,33 га местности в Попаснянском и Новоайдарском районах подконтрольной части Луганщины.

В общем, за прошедшие сутки было обнаружено и изъято 5 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 1 артилерийский снаряд, 1 минометная мина, 1 ручная граната и 2 единицы других взрывоопасных предметов. Об этом сообщает сайт спасателей Луганщины.



Теги: Донбасс, Луганская область, взрывоопасные предметы, пиротехники
 
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