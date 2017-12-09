В ОРЛО устроили истерику из-за решения украинской стороны открыть КПВВ

09.12.2017 08:55

В ОРЛО (отдельные районы Луганской области - неподконтрольная Украине территория) назвали "провокацией" решение Луганской областной военно-гражданской администрации (ЛОВГА) об открытии контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Золотое" на время ремонта настилов моста в районе пункта пропуска у Станицы Луганской.



Представитель прорсосийской группировки "ЛНР" в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель "рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных" Ольга Кобцева заявила: "На последнем заседании рабочей группы (Контактной группы) по гуманитарным вопросам 5 декабря украинская сторона в лице эксперта действительно вносила такое предложение, однако ЛНР посчитала его совершенно неприемлемым и в очередной раз озвучила условия, при которых КПВВ "Золотое" может заработать".



Напомним, что ранее оккупанты Луганщины, неоднократно срывавшие оговоренное в Минске открытие КПВВ "Золотое", заявили, что этот пункт может быть открыт только "после отвода украинских вооруженных сил на участке вблизи Станицы Луганской", "одновременно с открытием пункта пропуска в Счастье" и "при обеспечении со стороны международных организаций источника финансирования подготовительных работ и обустройства самого пункта пропуска в Золотом".

Напомним, что Луганская областная государственная администрация сообщила о намерении украинской стороны попытаться 9 декабря в очередной раз начать работу КПВВ "Золотое".

Напомним, что 9 и 10 декабря в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" (единственный, который функционирует в Луганской области, причем только в пешеходном режиме) временно прекращен пропуск граждан. Это связано с ремонтом мостового перехода, находящегося в КПВВ в направлении неподконтрольной территории. Планируется, что контрольный пункт возобновит свою работу 11 декабря.