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Архив - Луганская область

В Северодонецке проходит Всеукраинский форум

09.12.2017 11:55
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В Северодонецке проходит Всеукраинский форум

В Северодонецке, где сейчас сосредоточены областные власти Луганской области, проходит Всеукраинский форум представителей общественных организаций людей с инвалидностью.

Участие в форуме приняли около 50 участников из Луганской, Донецкой, Сумской, Львовской, Харьковской, Полтавской, Киевской областей. Это представители образовательных, реабилитационных, спортивных учреждений и общественных организаций людей с инвалидностью, родители и социальные партнеры мероприятия.

Они в течение трех дней обсуждали тему инклюзивных направлений работы как пути преодоления многосложных проблем для детей и молодежи с инвалидностью в ситуации риска.



Теги: Донбасс, Северодонецк, Луганская область, инвалиды
 
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