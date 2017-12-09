Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В зоне АТО поймали расхитителей топлива

09.12.2017 12:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В зоне АТО поймали расхитителей топлива

Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины сообщает, что группа сотрудников Донецкой железной дороги почти каждый день похищала с тепловозов по 200-300 литров дизельного топлива. Воров задержали "на горячем".

Луганским управлением Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины была получена оперативная информация о хищении горюче-смазочных материалов на филиала Донецкой железной дороги. Во время проверки правоохранители установили, что к преступной схемы причастна группа железнодорожников. Под покровом ночи заговорщики сливали с тепловозов по 200-300 литров горючего, похищенное сбывали, а вырученные средства делили между собой. Таким промыслом напарники занимались в течение нескольких лет.

53-летний машинист тепловоза локомотивного депо станции Попасная, 44-летний составитель поездов станции Рубежное и его 39-летний коллега были задержаны в момент совершения преступления совместными действиями оперативников Луганского УДВБ НПУ и Службы безопасности Украины. На пути в грузовой парк "Дачная", что в городе Рубежное, злоумышленники с помощью шлангов и компрессора как раз выкачивали из маневрового тепловоза дизельное топливо.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Рубежанского отдела луганской милиции. Шесть 30-литровых канистр и оборудование у мужчин изъяли, как вещественные доказательства.

В настоящее время злоумышленникам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 15 (Покушение), ч.2 ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. В дальнейшем действия задержанных будут переквалифицированы на ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Санкции обеих статей предусматривают наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности.



Теги: Донбасс, полиция, топливо, Донецкая железная дорога, АТО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх