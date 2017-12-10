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Архив - Луганская область

Луганщину 9 декабря обстреляли 10 раз

10.12.2017 08:17
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Луганщину 9 декабря обстреляли 10 раз

За прошедшие сутки, 9 декабря, объединены российско-террористические бандформирования 10 раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения в Луганской области.

В частности, в направлении города Попасная, сел Новоалександровка и Троицкое семь раз применялись 120-мм, 82-мм минометы, автоматические гранатометы, зенитные установки, БМП и крупнокалиберные пулеметы.

По позициям ВСУ вблизи сел Крымское Новоайдарского района три раза открывался огонь из 120-мм минометов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Информации о потерях и разрушений не поступало, сообщает Луганская ОГА.

Напомним, что всего 9 декабря зафиксировано 39 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. По данным пресс-центра штаба АТО, ни один украинский защитник в субботу не пострадал.



Теги: Донбасс, Луганская область, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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