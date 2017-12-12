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ЛНР напророчили всплеск «фабрики ужасов»
Переворот в "ЛНР" может привести к всплеску российской пропаганды в регионе, которая не будет подконтрольна вообще никакой цензуре. Об этом пишет жэурналист Александр Белокобыльский в своей колонке для"Крым. Реалии".
"Свержение Плотницкого, теперь уже бывшего главаря группировки "ЛНР", не является поводом для радости украинцев. Теперь в ОРДЛО пророссийская пропаганда выходит на новый уровень, а среди "должностных лиц" стоит ожидать соревнования в демонстративной украинофобии", - сказал он.
По его словам, последние кадровые назначения в оккупационной администрации обещают усиление пропаганды под руководством российских кураторов.
В информпространства "республики" возвращаются наиболее радикальные "новороссийские" сайты, которые были запрещены во времена Плотницкого. А руководить "государственной" телерадиокомпанией "ГТРК ЛНР" назначили Сергея Колесникова, который лично писала сценарии фейков об "украинских диверсантах" и занимались информационными спецоперациями в интернете", - написал журналист.
По его словам, на луганское телевидение вскоре вернется "фабрика ужасов".
Теги: Донбасс, переворот, телевидение, цензура, пропаганда, ЛНР, Плотницкий
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