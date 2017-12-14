Боевики ЛНР без лишнего шума отстранили еще одного человека Плотницкого

14.12.2017 09:30

Боевики террористической "ЛНР" отстранили от должности "заместителя генпрокурора" Виталия Подоброго, который считается ставленником свергнутого главаря боевиков Игоря Плотницкого. Соответствующая информация размещена на одном из ресурсов представителей террористической организации, передает apostrophe.ua.

В сообщении от 13 декабря сказано, что нынешний главарь "ЛНР" Игорь Пасечник и так называемые "депутаты Народного совета" приняли проект постановления об увольнении Подоброго с должности "заместителя генерального прокурора ЛНР".

Напомним, Подобрый был в числе арестованных во время штурма здания "прокуратуры ЛНР" в оккупированном Луганске 22 ноября.

Также о ситуации на оккупированных территориях Луганской области читайте в интервью блогера и писательницы Олены Степовой - В Луганске уверены, что вернутся в Украину, а Плотницкого объявили шпионом Киева.