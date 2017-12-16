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Дубль два: у КПВВ "Станица Луганская" снова грядет массовая ночевка

16.12.2017 21:12
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Дубль два: у КПВВ "Станица Луганская" снова грядет массовая ночевка

Станично-Луганская райгосадминистрация сообщила, что вечером 16 декабря, как и сутками ранее, резко выросло количество желающих пересечь линию разграничения через КПВВ "Станица Луганская". В итоге, на момент закрытия КПВВ на подконтрольной украинской власти территории осталось более 300 граждан.

"Для предотвращения чрезвычайной ситуации, райгосадминистрацией принято решение разместить граждан на ночь в Станице-Луганской, - отмечается в сообщении. - Работники ГЧСЧ с помощью полевой кухни оперативно организуют бесплатное питание для граждан (будут каша с мясной тушенкой и горячий чай). Также, в случае необходимости, бригадой скорой помощи будет оказываться медицинская помощь".



Теги: Донбасс, ночь, пункт пропуска, Станица Луганская, КПВВ
 
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