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Архив - Луганская область

Луганщине вернули свет

16.12.2017 17:05
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Луганщине вернули свет

Представители Луганского энергетического объединения восстановили электроснабжение обесточенных сегодня населенных пунктов на территории обслуживания Счастьенского РЭС.

Так, электроснабжения Штормового, Спеваковки и Петренково было восстановлено сегодня в 11:30, а Лобачево получило электроэнергию в 12:50.

Как выяснилось, первые три села были обесточены из-за погодных условий (на опору упала ветка, что привело к срабатыванию автоматической защиты). Лобачево же осталось без света в результате боевых действий.

Напомним, что данные населенные пункты были обесточены утром 16 декабря. Всего без света были 679 абонентов. Помощь топливом энергетикам оказали военные.



Теги: Донбасс, свет, Луганская область, электроэнергия, боевые действия
 
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