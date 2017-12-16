Луганщину спасли от восьми взрывов

16.12.2017 10:22

За прошедшие сутки, 15 декабря, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 44,97 га территории подконтрольной части Луганской области.



Проверки проходили в пгт Станица Луганская, а также в Попаснянском и Новоайдарском районах.



В общем, за прошедшие сутки было обнаружено и изъято 8 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 1 артиллерийский снаряд, 4 минометные мины, 1 ручная граната и 2 единицы других взрывоопасных предметов, сообщает сайт спасателей Луганщины.