Последние новости раздела
- СММ ОБСЕ посетила обесточенную насосную станцию в зоне АТО14:45
- Самый спокойный декабрьский день в АТО: опубликована карта14:07
- По силам АТО на Луганском направлении выпустили 38 снарядов13:59
- Официально: подтверждены добрые вести из зоны АТО13:01
- Наблюдатели ОБСЕ рассказали об очередях и взрывах на Луганщине12:24
- Волонтер рассказал, как успокоили боевиков на Светлодарской дуге11:52
- Донбасс: в местах развода сил и средств идет стрельба и укрепляют позиции11:20
- Часть Луганщины обесточена11:07
- Луганщину спасли от восьми взрывов10:22
- На донбасских КПВВ задержали косметику и компьютерную технику09:46
Ночью горел Лисичанск: появилось видео
16.12.2017 09:29
Сегодня, 16 декабря, в 00:44, в службу спасения "101" поступило сообщение, что по адресу: г. Лисичанск, ул. Первомайская (подконтрольная часть Луганщины) горит жилой дом.
На место происшествия прибыл дежурный караул Государственной пожарно-спасательной части №9 на двух пожарных автоцистернах в составе 11 человек личного состава.
Было установлено, что горит гараж, пристроенный к жилому дому, на площади около 15 кв.м, а также крыша жилого дома на площади около 5 кв.м.
Пожар был локализован в 01:15, ликвидирован в 2:51.
К тому времени огонь уничтожил легковой автомобиль ЗАЗ 1102 "Таврия", гараж, а также повредил покрытие жилого дома.
Погибших и травмированных обнаружено не было.
Устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара.
Теги: Донбасс, Лисичанск, пожар, спасатели
Читайте также:
- Появились подробности смертельного ДТП у Славянска14:58
- СММ ОБСЕ посетила обесточенную насосную станцию в зоне АТО14:45
- Бороться с наркопреступностью на Донетчине будет необычный сертифицированный спец14:27
- Самый спокойный декабрьский день в АТО: опубликована карта14:07
- По силам АТО на Луганском направлении выпустили 38 снарядов13:59
- Жебривский сообщил, когда на КПВВ наведут порядок13:50
- На Донецком направлении дважды жестко осадили провокации боевиков13:38
- Названа глобальная проблема "ДНР"13:30
- СММ ОБСЕ зафиксировала обстрел Луганского13:15
- Официально: подтверждены добрые вести из зоны АТО13:01
- Появились подробности смертельного ДТП у Славянска14:58
- СММ ОБСЕ посетила обесточенную насосную станцию в зоне АТО14:45
- Бороться с наркопреступностью на Донетчине будет необычный сертифицированный спец14:27
- Самый спокойный декабрьский день в АТО: опубликована карта14:07
- По силам АТО на Луганском направлении выпустили 38 снарядов13:59
- Жебривский сообщил, когда на КПВВ наведут порядок13:50
- На Донецком направлении дважды жестко осадили провокации боевиков13:38
- Названа глобальная проблема "ДНР"13:30
- СММ ОБСЕ зафиксировала обстрел Луганского13:15
- Официально: подтверждены добрые вести из зоны АТО13:01
- Как облегчить боль в горле народными средствами22:03
- Стреляют. Ищите пятый угол20:45
- Как лечить острый ринит в домашних условиях20:00
- Ніколи не беріть трубку, якщо вам телефонують з цього номера18:45
- Назван самый вредный для печени и сердца продукт на новогоднем столе17:00
- Кашель вилікує пиво16:35
- Будьте здоровы: названы пять способов защиты от гриппа15:15
- Как не набрать вес во время зимних праздников14:15
- Советы для тех, кто не высыпается зимними ночами09:19
- День святой Варвары 2017: гадания в праздник08:54
- Неопознанные силы, вероятно НАТО, мощно ударили артиллерией по войскам РФ под Горловкой, - журналист
- Как военную колонну Гиркина пропустили в Донецк
- На Западе дали неутешительный прогноз по окончанию войны на Донбассе
- Мощный взрыв под Харьковом: Тысячи семей пострадали. Видео происшествия!
- "Теперь здесь всегда будет украинский флаг", - жители освобожденных поселков на Донбассе метко поставили на место пропагандистов ответом о том, как им теперь живется с ВСУ
- Прогнозы для Донбасса: освобождение, обострение, аннексия или «заморозка»
- Будет война: у Лаврова отреагировали на новую санкционную петлю ЕС
- Из зоны АТО пришли две отличные новости
- Соцсети: в Донецке массово "обчищают" дома
- «Полномасштабная война против Украины может начаться в любой момент», – Турчинов сделал тревожное заявление