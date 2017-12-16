Осуждены двое боевиков ОРЛО

16.12.2017 21:57

На Луганщине правоохранители задокументировали, что двое боевиков, находясь в составе террористической организации "ЛНР" (ОРЛО - отдельные районы Луганской области, неподконтрольная Украине территория), производили корректировку огня артиллерии во время обстрелов позиций сил АТО.



Боевики также обеспечивали взаимодействие группировки с другими бандформированиями и военными подразделениями РФ.



В 2015 году сотрудники СБУ совместно с военнослужащими ВСУ задержали злоумышленников на территории Славяносербского района вблизи расположения одного из подразделений украинской армии. У боевиков правоохранители изъяли огнестрельное автоматическое оружие, граната Ф-1, а также документы, подтверждающие их причастность к незаконным вооруженным формированиям.



Обоим злоумышленникам Рубежанский городской суд Луганской области назначил наказание в виде четырех лет и пяти месяцев лишения свободы.



С февраля 2014 следователями Службы безопасности Украины в суды направлены обвинительные акты по 1929 лицам, совершившим преступления против основ национальной безопасности. Из них 669 человек признаны виновными и осуждены к различным срокам заключения, отмечает пресс-центр СБУ.