Горели Луганск и Ровеньки

17.12.2017 08:06

За прошедшие сутки ликвидировано два пожарa в ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория).



В Луганске, в пер. Моисеенко, в результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц, пожаром уничтожено домашние вещи на пл. 12 кв. м в жилом доме.



В г. Ровеньки (пос. Мирный, ул. С. Лазо) в результате короткого замыкания электропроводки, пожаром уничтожены домашние вещи на пл. 30 кв. м, крыша на пл. 5 кв. м в летней кухне.



