"Мы обязательно вернем мир!" Губернатор Луганщины отреагировал на визит спортивной легенды

17.12.2017 17:47

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка после визита в Донецкую область, прибыл и на подконтрольную часть Луганской области.



На этот визит губернатор Луганщины Юрий Гарбуз отреагировал на своей странице в Фейсбуке постом примирения:



"Мы должны взять свою высоту - высоту достижения мира, иначе провалимся в бездну.

В свое время 35 раз принимал рекордную высоту на мировых соревнованиях наш выдающийся земляк Сергей Бубка. Его пример является примером для каждого спортсмена и для всех нас.

Я обращаюсь сегодня к землякам с временно оккупированной территории Луганщины: Мы вас ждем здесь! И мы обязательно вернем мир - возьмем эту важнейшую для всех нас высоту!

Искренне рад приветствовать дома настоящую спортивную легенду, президента Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

Сердечно благодарю Сергея Назаровича за визит и поддержку олимпийского движения в Украине. Отдельная благодарность за современное гимнастическое оборудование для Луганского областного лицея-интерната физической культуры и спорта и ДЮСШ.

А от области наши тренеры Школы высшего спортивного мастерства получили сегодня автомобиль.

Мы и в дальнейшем будем работать над развитием спортивной инфраструктуры и улучшением условий для подготовки спортсменов.

И мы обязательно восстановим единство и спортивную славу Луганщины!"