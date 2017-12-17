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Архив - Луганская область

"Мы обязательно вернем мир!" Губернатор Луганщины отреагировал на визит спортивной легенды

17.12.2017 17:47
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"Мы обязательно вернем мир!" Губернатор Луганщины отреагировал на визит спортивной легенды

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка после визита в Донецкую область, прибыл и на подконтрольную часть Луганской области.

На этот визит губернатор Луганщины Юрий Гарбуз отреагировал на своей странице в Фейсбуке постом примирения:

"Мы должны взять свою высоту - высоту достижения мира, иначе провалимся в бездну.
В свое время 35 раз принимал рекордную высоту на мировых соревнованиях наш выдающийся земляк Сергей Бубка. Его пример является примером для каждого спортсмена и для всех нас.
Я обращаюсь сегодня к землякам с временно оккупированной территории Луганщины: Мы вас ждем здесь! И мы обязательно вернем мир - возьмем эту важнейшую для всех нас высоту!
Искренне рад приветствовать дома настоящую спортивную легенду, президента Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.
Сердечно благодарю Сергея Назаровича за визит и поддержку олимпийского движения в Украине. Отдельная благодарность за современное гимнастическое оборудование для Луганского областного лицея-интерната физической культуры и спорта и ДЮСШ.
А от области наши тренеры Школы высшего спортивного мастерства получили сегодня автомобиль.
Мы и в дальнейшем будем работать над развитием спортивной инфраструктуры и улучшением условий для подготовки спортсменов.
И мы обязательно восстановим единство и спортивную славу Луганщины!"



Теги: Донбасс, спорт, мир, губернатор, Луганская область, Сергей Бубка, Юрий Гарбуз
 
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