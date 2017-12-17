На Луганщине пошли в рукопашную

17.12.2017 07:32

В г. Рубежное (подконтрольная часть Луганской области) прошел открытый чемпионат ГУ Нацполиции в Луганской области по рукопашному бою, посвященный Дню чествования пенсионеров и ветеранов МВД и Национальной полиции Украины.



Участие в соревнованиях приняли 150 полицейских из Луганской, Ровенской и Донецкой областей.



"Такие соревнования для полицейских - это и занятия, и практика. Они каждый день выходят на службу, каждый день ловят преступников, поэтому они должны обладать навыками рукопашного боя", - отметил главный судья соревнований Михаил Ласюченко.



Спортсменов поздравили глава Луганской области Юрий Гарбуз, начальник ГУНП в Луганской области, генерал полиции третьего ранга Сергей Комиссаров и начальник полиции Ровенщины, полковник полиции Валерий Самчук. А на спортивные свершения, своим выступлением, вдохновили спортсменов артисты ансамбля полиции Луганщины "Патруль".



Рукопашный бой входит в систему подготовки полиции Луганщины. Именно поэтому полицейские региона завоевали двенадцать медалей чемпионата (пять из которых - высшего сорта) и заняли первое место в общекомандном зачете. Второе место и четыре медали завоевали спортсмены из Ровенщины, третье - полицейские Донецкой области.



В зачете среди отделов полиции Луганщины победу одержали представители Старобельщины, второе место у полицейских из Лисичанска, третье - у сотрудников Беловодского отдела полиции, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.