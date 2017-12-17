Они не успели пройти КПВВ: появилось видео из Станицы Луганской

17.12.2017 15:36

Спасатели Луганщины опубликовали небольшое видео, показывающегося ночевку сотен граждан, которые не успели пересечь линию разграничения до закрытия контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская".

Напомним, что Станично-Луганская райгосадминистрация сообщила, что вечером 16 декабря, как и сутками ранее, резко выросло количество желающих пересечь линию разграничения через КПВВ "Станица Луганская". В итоге, на момент закрытия КПВВ на подконтрольной украинской власти территории осталось более 300 граждан.



По данным спасателей, было организовано размещение людей в здании районного дома культуры. Граждан обеспечили горячими напитками, была развернута работа полевой кухни с приготовлением пищи, организовано дежурство бригады скорой медицинской помощи.



