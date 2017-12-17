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Архив - Луганская область

ОРЛО постиг водный удар

17.12.2017 11:44
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ОРЛО постиг водный удар

Предприятие "Лугансквода" сократило водоснабжение 10 населенных пунктов ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи.

"В связи с аварией на высоковольтной линии электропередач были обесточены насосные станции второго подъема Красного Лимана и второго подъема Славяносербска, - сообщили в пресс-службе предприятия. - В результате сегодня, 17 декабря, с 7.50 сокращена подача воды на населенные пункты: Красный Луч, Антрацит – на 30%; Алчевск, Перевальск, Стаханов, Кировск, Брянка – на 60%; Славяносербск – 80%; Зоринск, Артемовск – 90%".

В "Луганскводе" заверили, что водоснабжение указанных населенных пунктов "будет нормализовано после восстановления энергоснабжения насосных станций".



Теги: Донбасс, вода, авария, Луганская область, ОРЛО
 
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