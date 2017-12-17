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Архив - Луганская область

Появились новые данные о спасении Луганщины от взрывов

17.12.2017 14:04
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Появились новые данные о спасении Луганщины от взрывов

За прошедшие сутки, 16 декабря, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 1,21 га территории на подконтрольной части Луганской области.

Обследовав территории в пгт Станица Луганская, в Попаснянском и Новоайдарском районах, спасатели обнаружили и изъяли 5 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 1 артиллерийский снаряд, 1 минометную мину, 2 ручных гранаты и 1 единицу других взрывоопасных предметов.



Теги: Донбасс, спасатели, Луганская область, взрывоопасные предметы, пиротехники
 
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