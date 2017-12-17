Появились новые данные о спасении Луганщины от взрывов

17.12.2017 14:04

За прошедшие сутки, 16 декабря, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 1,21 га территории на подконтрольной части Луганской области.



Обследовав территории в пгт Станица Луганская, в Попаснянском и Новоайдарском районах, спасатели обнаружили и изъяли 5 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 1 артиллерийский снаряд, 1 минометную мину, 2 ручных гранаты и 1 единицу других взрывоопасных предметов.