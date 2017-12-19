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Пасечник анонсировал полную смену «руководства ЛНР»
Леонид Пасечник пообещал, что "охоты на ведьм" не будет. Руководящие посты в самопровозглашенной ЛНР будут занимать "преданные ее интересам и идеям, не подверженные коррупции люди". Об этом сказал исполняющий обязанности главы "республики" Леонид Пасечник, сообщают сепаратистские СМИ, передает korrespondent.net.
"Безусловно, я бы хотел видеть в рядах руководителей республики людей, преданных интересам республики – раз. Людей, которые не подвержены каким-то элементам коррупции, которые работают на государство – это два. Люди, которые идейны, – это три", – заявил Пасечник.
Он подчеркнул, что "руководство республики, безусловно, будет меняться".
"Вместе с тем, безусловно, никакой "охоты на ведьм" не будет. Кто работал, как говорится, и отдавал себя всецело интересам республики, останется на своих рабочих местах. С этими людьми мы готовы вести диалог и готовы к дальнейшему сотрудничеству", – добавил Пасечник.
Как сообщал Корреспондент.net, 25 ноября, "депутаты народного совета" ЛНР утвердили кандидатуру "министра государственной безопасности" Леонида Пасечника на должность и.о. главы "республики".
Ранее прежний глава ЛНР Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья. Пасечник утверждал, что у Плотницкого обострились проблемы из-за "боевых ранений".
По неофициальной информации, причиной отставки Плотникого стал его конфликт с "министром МВД" Игорем Корнетом.
Теги: Донбасс, коррупция, руководство, ЛНР, Плотницкий, Пасечник
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