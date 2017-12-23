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В "ЛНР" подставили РФ
Спикер Генштаба ВСУ по вопросам АТО Влад Волошин рассказал о том, как боевики пророссийской группировки "ЛНР" подставили своих покровителей из РФ.
"Боевики российских гибридно-террористических войск на оккупированной Луганщине в полном объеме обеспечены вооружением и боевой техникой. Это подтвердил один из главарей так называемой "народной милиции ЛНР" Михаил Филиппоненко", - пишет Волошин, отмечая, что Филиппоненко был депутатом одного из райсоветов Луганска от "Партии регионов", и на волне "антиплотницкого путча" взлетела в главари террористов.
По словам Волошина, ложь Филиппоненко о вооружении и военной технике, которая якобы досталась террористам "в качестве трофеев от украинских военнослужащих", прекрасно иллюстрирует масштабы и объемы военной помощи, поступившей террористам из РФ.
"Чтобы оценить эти объемы, следует знать структуру так называемого "2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР". В "корпус" входят три отдельные мотострелковые бригады (вроде российских: с мощной бригадной артиллерийской группой в составе трех артдивизион, в каждой бригаде 15-20 танков, 45-50 бронемашин, батареей самоходных гаубиц, батареей РСЗО и большим количеством автомобилей). Кроме того в состав корпуса входит отдельная артиллерийская бригада, отдельные мотострелковый и комендантский полк, отдельные танковый, разведывательный батальоны, зенитно-ракетный дивизион, батальоны спецназначения, ремонтно-восстановительный и материального обеспечения. Также в "корпус" входят 8 батальонов теробороны с численностью до 260 человек личного состава в каждом из соответствующим вооружением и боевой техникой", - сообщил Волошин.
"Укомплектованность личным составом, в целом, всего "корпуса" составляет 70-75%, вооружением и техникой, как заявила "новая тварь - филиппоненко" - "полностью", то есть 100%, - продолжает Влад. - То есть, только на Луганщине у боевиков есть до 200 танков, более 400 боевых бронемашин, около 150 стволов различных артсистем, полсотни РСЗО. Сила достаточно мощная (данные разведки)".
Спикер Генштаба ВСУ по вопросам АТО подчеркивает: ряд фактов говорят о том, что всё это вооружение и боевая техника не могли достаться боевикам "в качестве трофеев" от ВСУ.
"Во-первых, даже когда эти территории были под контролем украинской власти, на них не были расположены в таком количестве военные части с таким мощным вооружением, - поясняет Волошин. - Об этом знают даже самые тупые "ватники" из числа сторонников Путина и "Новороссии". Поэтому "конфисковать именем народной республики" такое количество вооружения (как это было сделано со всем имуществом на территории Луганщины) просто не было где. "Отжать" в частях, которые отступили в ходе АТО с оккупированной территории - тоже не могли, ведь если бы в подразделений ВСУ в то время было столько вооружения, то они очень быстро погнали бы и луганских сепаров, и казачков, и ихтамнетов, как минимум, до границы с Россией… Поэтому "вожаки" у российских боевиков не только лжецы, а просто - дебилы, которые громко "подставляют" своих российских кукловодов".
Напомним, что участие РФ в конфликте на Донбассе является секретом Полишинеля для всего мира. При этом сами российские вожди упорно отрицают очевидное.
Теги: Россия, Донбасс, вооружение, ЛНР, боевики, оккупанты
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