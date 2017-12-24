На Луганшине без света остались почти 2,5 тысячи человек

24.12.2017 19:22

По оперативной информации Луганского энергетического объединения, по состоянию на вечер 24 декабря на подконтрольной Луганщине остаются полностью обесточенными 4 населенных пункта, частично - 8. Всего без света находятся 2445 абонентов.



На территории обслуживания Лисичанского РЭС из-за непогоды были частично обесточены населенные пункты Лоскутовка, Мирная Долина, Подлесное (584 абонента). Кроме того, из-за повреждения на подстанции (обнаружено задымление) в 15:10 была обесточена часть города Лисичанск (565 абонентов).



На территории обслуживания Рубежанского РЭС частично обесточен город Рубежное (60 абонентов).



На территории обслуживания Новопсковского РЭС полностью обесточены населенные пункты Лозное, Шаровое, Петровка, частично - Лозно-Александровка и Пески (825 абонентов).



На территории обслуживания Счастьенского РЭС частично обесточено село Райгородке, полностью - Рожковку (411 абонентов).



В ЛЭО отмечают, что большинство обесточиваний связаны с непогодой или с неготовностью электросетей / оборудования к работе в осенне-зимних погодных условиях.



"Теперь это проявляется даже при отсутствии более экстремальной непогоды. Ситуация осложняется хозяйственным кризисом в Луганском энергетическом объединении - пока энергетики трудом способны восстанавливать электроснабжение: из-за отсутствия средств в течение года, отсутствие топлива и ремонтных материалов, трехдневную рабочую неделю и дефицит персонала. Все это является следствием наложенных на ЛЭО год назад финансовых санкций НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – прим. ред.) и ареста счетов, - отмечается в сообщении. - И санкции НКРЭКУ, и арест счетов стали результатом многомиллиардных долгов потребителей перед ЛЭО".



Из-за отсутствия средств в течение года энергетики Луганщины не смогли подготовиться к осенне-зимнему периоду, что уже проявляется в виде многочисленных аварий на электросетях - при малейших проявлениях непогоды. При этом существуют большие трудности с восстановлением электроснабжения.



Первые проявления непогоды в течение осени и в начале декабря уже приводили к довольно масштабном обесточиванию по всей подконтрольной Луганщине. При более экстремальных зимних погодных условиях такая ситуация приведет к еще более многочисленным авариям и может привести к страшному техногенному и социально-экономическому коллапсу на территории Луганщины, уверяют в ЛЭО.