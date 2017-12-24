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Архив - Луганская область

Новому главарю "ЛНР" дали денег на "воссоединение народа Донбасса"

24.12.2017 15:59
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Новому главарю "ЛНР" дали денег на "воссоединение народа Донбасса"

Российские кураторы пытаются популяризировать деятельность нового "руководства" пророссийской группировки "ЛНР" (Леонида Пасечника) среди населения подконтрольных Украине территорий Луганской области. Делается это путем активизации в реализации т.н. "гуманитарной программы воссоединения народа Донбасса".

Об этом сообщает группа "Информационное Сопротивление", подчеркивая, что "государственный банк ЛНР" получил средства от КБ "Международный расчетный банк" (Южная Осетия, председатель правления - Василий Шадян) для оплаты текущих расходов на реализацию указанной программы.

"Так, на ее информационную поддержку выделено 618 тыс. руб., различные выплаты гражданам в рамках "гуманитарной программы" - 4,9 млн. руб., реализацию "интеграционных мероприятий" в рамках программы - 395 тыс. руб.", - отмечают в ИС.

Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление "министра МГБ" Леонида Пасечника о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого, который сбежал в РФ. Последний сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".

25 ноября фейковые "депутаты" т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР" на скорую руку поменяли "конституцию" псевдореспублики ради передачи власти Пасечнику, который в свое время получил медаль от Ющенко, служил в СБУ и был давно завербован ФСБ.

Сам Пасечник заявил, что считает основной задачей "властей" псевдореспублики реализацию Минских соглашений.

Главари "ДНР" - Захарченко и Пушилин - уже прокомментировали отставку Плотницкого.

Новый главарь "ЛНР" пообещал, что "охоты на ведьм однозначно не будет". И уже сболтнул много лишнего.



Теги: Донбасс, ЛНР, оккупанты, ОРЛО, Пасечник
 
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