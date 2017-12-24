В Луганске пробуют запустить завод

24.12.2017 20:50

В оккупированном Луганске пытаются запустить местный химико-фармацевтический завод с целью начала производства лекарственных препаратов для дальнейшей реализации как на территории, подконтрольной "ЛНР", так и за ее пределами.



"В настоящее время руководство завода пытается через ЗАО "Внешторгсервис" и "минпромторг ЛНР" осуществить ввоз из РФ необходимых для технологического цикла прекурсоров", - сообщает группа "Информационное Сопротивление".