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Архив - Луганская область

В пылающем Луганске проводили эвакуацию

24.12.2017 07:42
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В пылающем Луганске проводили эвакуацию

В течение минувших суток в ОРЛО (отдельные районы Луганской области - неподконтрольная Украине территория) дважды горел оккупированный Луганск.

Во время пожара на ул. Краснопартизанская уничтожена обшивка на площади 25 кв.м сауны в жилом доме.

А на кв. 50 лет обороны Луганска в результате короткого замыкания электропроводки, горел мусор на площади 3 кв.м в вентиляционной шахте ожогового отделения клинической больницы. Было эвакуировано 12 человек.



Теги: Донбасс, Луганск, пожар, эвакуация, ОРЛО
 
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