“20 трупов за полгода”, - в Сеть “слили” фото стремительно растущего кладбища батальона наемников “Призрак”

29.12.2017 08:46

Потери российских гибридных войск на Донбассе намного серьезнее, чем противник признается. Красноречивое доказательство тому на днях было “слито” в соцсети. Внимание на разоблачающее кадры обратил известный украинский журналист Юрий Бутусов, передает "Диалог.UA".

На фото показано кладбище 14-го батальона 2-го армейского корпуса террористической “ЛНР”, который Россия присоединила к своей армии. Данное подразделение известно как “Призрак”. “Вот столько народу полегло за полгода… Спасибо командирам, которые накомандовали. Плюс 20 трупов за 6 месяцев войны и минского перемирия”, - говорит мужчина, показывая кладбище с большим количеством свежих могил.

Комментируя фото, Бутусов обратил внимание на то, что в нем речь идет только об одном батальоне. Потери очень серьезные, учитывая нехватку личного состава. И такая ситуация, по всей видимости, сложилась во всех подразделения российских гибридных войск, орудущих на Донбассе. Он также уточнил, что “Призрак” воюет на Бахмутской трассе в районе села Желобка вместе с 7-й мотострелковой бригадой “ЛНР”.