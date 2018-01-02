- Горе от ума! Луганский дневник20:47
- Россия прислала рождественский “подарок” террористам “ДНР/ЛНР” - 20 “Градов” под "елочку"20:25
- Украина передала "ЛНР" тела погибших боевиков16:15
- "Путин, спаси!": "вставшая с колен" "ЛНР" признала, что без поддержки Кремля "республика" просто не выдержит - подробности15:35
- Россияне возглавили армию ДНР: переброшена новейшая техника14:36
- Ситуация в пунктах пропуска утром 6 января09:59
- Беспрецедентный случай: на Одесчине суд признал “документ” террористической “ЛНР”09:35
- Сутки в АТО: Светлодарская дуга в огне09:11
- Не нужен никому? Медицинский транспорт на фронте «самый социально не защищенный»09:06
- ”Фэсы” сели на все руководящие должности”, - в ИС рассказали, что изменилось в “ЛНР” после свержения Плотницкого07:55
"Творится просто какой-то ад", - жители Луганска рассказали, во что превратилась "помощь" старикам от властей "ЛНР"
На оккупированном Донбассе местные "власти" решили помочь пенсионерам с минимальной пенсией, но превратили процедуру в настоящий ад для жителей оккупированной Луганщины и их родственников.
Так, пользователь Наталия Тропешко из Луганска написала, что помощь не только растянули на 3 месяца по 500 рублей, но и превратили в настоящее испытание попытку получить прибавку. Сложная социально-экономическая обстановка в регионе вынуждает стариков с раннего утра занимать очередь, превращая процедуру в настоящий ад. Девушка жалуется, что власти "ЛНР" не в состоянии качественно организовать работу и "ничего нормально сделать не могут". При этом пользователи пишут, что гуманитарная помощь для детей на Донбассе находится в остром дефиците и для ее получения скапливаются живые очереди до 1000 человек.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донбасс, помощь, ЛНР, старики
- Большинство россиян уверены, что Путин должен помогать террористам на Донбассе
- Плевок в душу «русскому миру». Власти «ЛНР» ввели плату за право въезда на подконтрольную им территорию в евро
- Плотницкий засуетился и готов на все ради финансовой поддержки Кремля
- Террористы на Донбассе надеются не только на помощь России, но и на поддержку Запада
- Чиновники "ЛНР" открыто просят своих российских кураторов поднять им зарплаты
- В Краматорске юный пироман поджег 27 домов22:35
- В украинской Константиновке в третий раз разбили памятник воинам АТО22:10
- Горе от ума! Луганский дневник20:47
- Россия прислала рождественский “подарок” террористам “ДНР/ЛНР” - 20 “Градов” под "елочку"20:25
- Украина передала "ЛНР" тела погибших боевиков16:15
- "Что нам остается делать?!" - жители "ДНР" обвинили Россию в уничтожении шахт Донбасса и назвали циничную причину Москвы15:48
- "Путин, спаси!": "вставшая с колен" "ЛНР" признала, что без поддержки Кремля "республика" просто не выдержит - подробности15:35
- Россияне возглавили армию ДНР: переброшена новейшая техника14:36
- Крик отчаяния дончан: Живем в постоянном унижении, как "отбросы". Нет уже сил. Украине мы были нужны, а сейчас до нас нет никакого дела10:55
- Ситуация в пунктах пропуска утром 6 января09:59
- В Краматорске юный пироман поджег 27 домов22:35
- В украинской Константиновке в третий раз разбили памятник воинам АТО22:10
- Рождество 2018: украинский священник сделал важное замечание. ВИДЕО21:50
- “Власти намеренно нагнетают ситуацию с курсом доллара”: эксперт дал неутешительный прогноз21:24
- Украина получила первую партию самых дешевых авто в мире. ВИДЕО 21:06
- Горе от ума! Луганский дневник20:47
- Россия прислала рождественский “подарок” террористам “ДНР/ЛНР” - 20 “Градов” под "елочку"20:25
- В Запорожье избили двоих мужчин, которые принесли куклу к храму Московского патриархата20:08
- Покушение на Осмаева и Окуеву: посол рассказала, почему Британия не рассматривает безвиз с Украиной17:39
- Украину атакует опасный вирус: как спастись от болезни17:16
- Рождество 2018: украинский священник сделал важное замечание. ВИДЕО21:50
- Украину атакует опасный вирус: как спастись от болезни17:16
- Священник назвал несколько вещей, которые нужно помнить на Рождество16:33
- Пять главных принципов правильного питания15:14
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января10:20
- Рождество-2018: традиции, обычаи и обязательные атрибуты праздника09:19
- Развенчаны самые распространенные мифы о кофе18:30
- Медики рассказали, когда лимон может быть опасен для здоровья13:58
- Во Франции бушует эпидемия гриппа, умерли десятки людей12:02
- Как укрепить иммунитет ребенка зимой: советы педиатров08:04
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января
- Предсказавший Майдан экстрасенс рассказал, что ждет Украину в 2018 году
- Через два месяца: в России заявили об окончании войны на Донбассе
- В новогоднюю ночь жена Захарченко отравила более 40 боевиков
- Европа закрыла дверь перед Украиной: стало известно о большой услуге
- "Это Украина!" Наблюдатель ОБСЕ публично оконфузилась с "ЛНР" и "ДНР"
- Марчук назвал сроки окончания конфликта на Донбассе
- Россияне возглавили армию ДНР: переброшена новейшая техника
- ВМС Украины со стрельбой задержали российский корабль
- Снайперская дуэль в зоне АТО: четкий выстрел – и на одного "ихтамнета" на Донбассе стало меньше