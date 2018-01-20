На Луганщине уменшилось число взрывов

20.01.2018 12:33

В Луганской области СММ ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня.



Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 19 января), на Луганщине в отчетный период зафиксировано 13 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано около 75 взрывов.

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