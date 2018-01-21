Как жителям Луганщины получить банковские услуги у линии соприкосновения

21.01.2018 18:22

Общественная организация Донбасс SOS сообщила график работы мобильных отделений Ощадбанка на Луганщине вдоль линии соприкосновения на следующей неделе.



По данным общественников, МО Ощадбанка ожидают всех желающих:



в пгт. Золотое, Попаснянский район -22, 24 и 26 января;

в пгт. Трехизбенка, Новоайдарский район - 23 января;

в пгт. Тошковка-1, Попаснянский район - 25 января.



Режим работы отделения банка во всех пунктах в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв - с 12:00 до 13:00.



В указанных мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.