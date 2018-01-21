На Луганщине пиротехники нашли около 30 смертоносных предметов

21.01.2018 08:48

За прошедшие сутки, 20 января, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,75 га местности в Новоайдарском районе и в пгт. Станица Луганская.



Как передает сайт спасателей Луганщины, было обнаружено и изъято 28 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 7 арт. снарядов, 1 минометная мина и 20 единиц других взрывоопасных предметов.