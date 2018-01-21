Над ОРЛО подняли огромный флаг Украины

21.01.2018 13:40

Сегодня, 21 января, украинские патриоты из Станицы Луганской отправили "небесной почтой" огромный украинский флаг на неподконтрольную территорию.



В соцсетях отмечается, что в акции приняли участие дети и военные. Они надули воздушные шары, к которым прикрепили большой украинский флаг. Подобную операцию проворачивали уже в районе Авдеевки. Флаг, летевший над ОРДО, наделал тогда немало шума. Теперь пришел черед волноваться оккупантам Луганщины.



Акция была приурочена к отмечаемому завтра Дню Соборности Украины.