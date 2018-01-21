Назван самый "взрывной" участок Луганщины

21.01.2018 11:16

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине констатировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Луганской области, зафиксировав, среди прочего, 24 взрыва (по сравнению с примерно 10 в предыдущий отчетный период).



Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 20 января), днем 19 января со своей позиции на восточной окраине подконтрольного "ЛНР" с. Калиново‑Борщеватое (61 км к западу от Луганска) члены патруля Миссии слышали 18 взрывов неопределенного происхождения в 5–7 км к юго‑юго‑западу.