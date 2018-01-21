Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В ОРЛО дочь нашла тела мертвых родителей

21.01.2018 09:06
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРЛО дочь нашла тела мертвых родителей

В п. Нижняя Тарасовка, что в г. Ровеньки (неподконтрольная часть Луганщины) были обнаружены мужчина и женщина без признаков жизни.

Тела в частном доме в переулке Огородный были выявлены дочерью погибших. Следов пожара не было. Предположительная причина смерти – отравление угарным газом.



Теги: Донбасс, смерть, Луганская область, тела, ОРЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх