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Соцсети подтверждают: в Луганске боевики обязали мужчин срочно явиться в военкоматы - жители "ЛНР" встревожены последствиями
Жители оккупированного Донбасса подтверждают появившуюся информацию о приказе властей "ЛНР" срочно явиться в военкоматы области. Распоряжение боевиков связано с оценкой численности мужского населения Луганщины на случай проведения реальной мобилизации, передает dialog.ua.
Жители оккупированного Луганска пишут, что на одной из местных шахт повестки получили 70% рабочих - в течение двух недель они будут проходить военные учения. Жительница города Любовь Дмитриева не понимает, как с оставшимся количеством людей предприятия будут осуществлять работу.
В еще одном паблике в социальных сетях люди возмущаются внезапному указу и отмечают контингент, который отобрали военкоматы боевиков в качестве мобилизационного ресурса. Люди пишут, что складывается ощущение о подборе мужчин из местных пивнушек и мусорников, пытаясь выполнить предписанную норму "властей".
Теги: Донбасс, Луганск, мобилизация, военкомат, ЛНР, боевики
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