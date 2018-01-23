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Архив - Луганская область

Соцсети подтверждают: в Луганске боевики обязали мужчин срочно явиться в военкоматы - жители "ЛНР" встревожены последствиями

23.01.2018 13:01
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Соцсети подтверждают: в Луганске боевики обязали мужчин срочно явиться в военкоматы - жители "ЛНР" встревожены последствиями

Жители оккупированного Донбасса подтверждают появившуюся информацию о приказе властей "ЛНР" срочно явиться в военкоматы области. Распоряжение боевиков связано с оценкой численности мужского населения Луганщины на случай проведения реальной мобилизации, передает dialog.ua.

Жители оккупированного Луганска пишут, что на одной из местных шахт повестки получили 70% рабочих - в течение двух недель они будут проходить военные учения. Жительница города Любовь Дмитриева не понимает, как с оставшимся количеством людей предприятия будут осуществлять работу.

В еще одном паблике в социальных сетях люди возмущаются внезапному указу и отмечают контингент, который отобрали военкоматы боевиков в качестве мобилизационного ресурса. Люди пишут, что складывается ощущение о подборе мужчин из местных пивнушек и мусорников, пытаясь выполнить предписанную норму "властей".



Теги: Донбасс, Луганск, мобилизация, военкомат, ЛНР, боевики
 
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