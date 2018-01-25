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"Набрав полные сумки вещей, она всегда уходила, не расплатившись", - в Луганске рассказали об экстравагантных привычках жены Плотницкого
Судя по имеющейся информации, супруга опального главаря "ЛНР" была дамой экономной. Настолько, что даже не считала нужным оплачивать в магазинах собственные покупки, видимо, полагая, что "первой леди" можно не церемониться со своими "подданными".
Издание "Росбалт" со ссылкой на компетентные источники в оккупированном Луганске рассказало о том, какой была жена бывшего главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого. Оксана, как правило, держалась в тени своего "обличенного властью" супруга. Разве что, иногда появлялась на страницах и сюжетах местных СМИ, именно в качестве "первой леди" – то роддом проведает, то больницу, то детский приют. Однако ни для кого не было тайной, что деятельность этой женщины выходит далеко за рамки "почетных обязанностей" – именно она держала под контролем сеть супермаркетов "Народный", имеющую статус "республиканского". Однако все хорошее когда-нибудь заканчивается. После "переворота" Оксана вместе с мужем и его ближайшем окружением покинула Луганск. Но память о себе оставила. Вот, что рассказали журналистам люди, которым довелось узнать "первую леди" поближе... "Набрав полные сумки вещей, она всегда говорила: приедет супруг и расплатится. Но тот ни разу не приезжал, — рассказали сотрудники одного из магазинов, который любила экс-первая леди. — Один раз попробовали пожаловаться в администрацию главы, так нас послали и сказали, чтобы мы радовались, что у нас магазин не забрали". Источники сообщают, что с "благоверным" они не жили вместе уже несколько лет, что не мешало Оксане пользоваться соответствующими "высокому статусу" привилегиями. Она любила посещать салоны красоты, дорогие бутики одежды и ювелирные магазины, нигде не расплачиваясь.
Источник Диалог UA.
Теги: Донбасс, Луганск, жена, Плотницкий
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