Последние новости раздела
- В Луганске засекретили "гуманитарную помощь" из РФ13:35
- В Луганске замерзают многоэтажки 13:16
- Сурков высказался касательно закона о "реинтеграции Донбасса"13:01
- Официально: подтверждены обстрел и потеря в зоне АТО12:40
- В Луганской области количество взрывов выросло в сто раз12:19
- На Луганщине нашли три десятка взрывоопасных предметов11:25
- Ночью горела Луганщина10:10
- Миротворцы для Донбасса: Москва начинает сдаваться?09:36
- Опубликована сводка с КПВВ у линии разграничения на Донбассе за сутки 26 января09:00
- МККК сообщил важные новости для Донбасса08:29
На Луганщине нашли три десятка взрывоопасных предметов
27.01.2018 11:25
За прошедшие сутки, 26 января, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,75 га местности в подконтрольной части Луганщины.
В результате обследования территории в пгт Станица Луганская, Станично-Луганском и Новоайдарском районах обнаружено и изъято 29 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 5 артиллерийских снарядов, 1 минометная мина и 23 единицы других взрывоопасных предметов, сообщает сайт спасателей Луганщины.
Теги: Донбасс, спасатели, взрывоопасные предметы, пиротехники
Читайте также:
- Піротехніки вилучили та знешкодили на Донеччині 7 вибухонебезпечних предметів
- Появились новые данные о спасении Луганщины от взрывов
- Антивзрывные советы для жителей Донетчины
- Как Донетчину спасают от взрывов: появилось видео
- В Донбассе пенсионерка погибла в огне
- Из-за очередной непотушенной сигареты в Донецкой области дотла сгорела квартира (ФОТО)
- В Луганске засекретили "гуманитарную помощь" из РФ13:35
- В Луганске замерзают многоэтажки 13:16
- Сурков высказался касательно закона о "реинтеграции Донбасса"13:01
- Официально: подтверждены обстрел и потеря в зоне АТО12:40
- В Луганской области количество взрывов выросло в сто раз12:19
- Ситуация в зоне АТО: опубликована новая карта12:03
- Соцсети рассказали, что творится на донбасских КПВВ11:48
- Захват и штурм: в Авдеевке прошла спецоперация11:41
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"11:34
- На Луганщине нашли три десятка взрывоопасных предметов11:25
- В Луганске засекретили "гуманитарную помощь" из РФ13:35
- В Луганске замерзают многоэтажки 13:16
- Сурков высказался касательно закона о "реинтеграции Донбасса"13:01
- Взрыв потряс Кабул, убиты и ранены более ста человек12:46
- Официально: подтверждены обстрел и потеря в зоне АТО12:40
- В Луганской области количество взрывов выросло в сто раз12:19
- Ситуация в зоне АТО: опубликована новая карта12:03
- Соцсети рассказали, что творится на донбасских КПВВ11:48
- Захват и штурм: в Авдеевке прошла спецоперация11:41
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"11:34
- Каву не варто заварювати окропом18:37
- Опасные последствия стресса18:12
- Погана новина для любителів солодкого: шоколад зникне до 2050 року15:02
- Укрепляем иммунитет зимой: пять народных методов13:45
- Ученые назвали ожирение заразным заболеванием 09:33
- Медики раскрыли всю правду о замороженных овощах09:02
- Игнорируйте людей, которые все время жалуются, они отбирают вашу энергию08:25
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей08:11
- Ученые нашли способ сделать алкоголь безопасным07:58
- Какие прививки нужно делать взрослым в Украине: названы инфекции07:10
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- Сюрпризы погоды продолжаются. Какая весна ждет украинцев?
- Захарченко конец? Россия создает новый "отряд смерти" на Донбассе
- В Донецке нашли «Пик Водафона»
- В Донецке нашли "окно в Украину"
- Тука сообщил, когда восстановится связь Vodafone в ОРДО
- "Набрав полные сумки вещей, она всегда уходила, не расплатившись", - в Луганске рассказали об экстравагантных привычках жены Плотницкого
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера
- Хорошей девушке Лиде из "Операции Ы" отрезали голову