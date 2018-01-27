На Луганщине нашли три десятка взрывоопасных предметов

27.01.2018 11:25

За прошедшие сутки, 26 января, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,75 га местности в подконтрольной части Луганщины.



В результате обследования территории в пгт Станица Луганская, Станично-Луганском и Новоайдарском районах обнаружено и изъято 29 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 5 артиллерийских снарядов, 1 минометная мина и 23 единицы других взрывоопасных предметов, сообщает сайт спасателей Луганщины.