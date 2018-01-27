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Наблюдатели СММ ОБСЕ провели 45 минут у попранной украино-российской границы
27.01.2018 15:21
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 26 января), команда СММ посетила два приграничных района, которые не контролируются правительством.
Наблюдая за ситуацией на пункте пропуска на границе возле пгт Изварино (52 км к юго‑востоку от Луганска) в течение 30 минут, наблюдатели видели, что из Украины выехали 9 автомобилей и вышли 2 гражданских лица. За этот же временной отрезок в Украину заехали 2 автомобиля и зашли 17 человек.
За 15 минут наблюдения на пункте пропуска вблизи с. Верхнегарасимовка (57 км к юго-востоку от Луганска) члены патруля СММ видели, что из Украины вышли 10 человек, а в Украину зашли 3 человека.
Теги: Донбасс, граница, СММ ОБСЕ, ОРЛО
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